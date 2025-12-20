Konyaspor galibiyeti 90+3'te kaçırdı

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 berabere bitti.

KONYASPOR 90+3'TE YIKILDI

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçti ancak her iki takım da aradığı golü bulamadı. İkinci yarıya baskılı başlayan Konyaspor, 64. dakikada Umut Nayir ile öne geçti. Milli oyuncu, bu sezon ligdeki sekizinci golünü attı. Son anlarda baskısını artıran Kayserispor, 90+3'te golcü oyuncusu German Onugkha ile maça denge getirdi ve takımına 1 puanı kazandırdı.

GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Çağdaş Atan, takımının başında çıktığı altıncı maçta da galibiyet alamadı ve puanını 17 yapan Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça yükseldi. Ligin alt sıralarında yer alan Kayserispor ise puanını 15 yaptı. Ligin ikinci devresinin ilk haftasında Konyaspor, sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.