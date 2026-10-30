Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konyaspor-Galatasaray maçını Cihan Aydın yönetecek, VAR'da Alan Kijas olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçını Cihan Aydın yönetecek. Mücadelede VAR'da Avusturyalı Alan Kijas, AVAR'da Davut Dakul Çelik görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Konyaspor- Galatasaray maçında VAR'da Avusturyalı hakem Alan Kijas görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Mücadelede VAR'da Avusturyalı Alan Kijas, AVAR'da da Davut Dakul Çelik görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Düzce'de 14 yıldır aranan firari hükümlüyü emekli maaşı ele verdi! Sahte isim kullansa da parmak izinden kurtulamadı

Sahte isimle saklanıyordu! Onu ele veren şey emekli maaşı oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta TIR'ın dorsesi yolcu otobüsünün üzerine kaydı! Kaza anı kamerada: Şoför hayatını kaybetti, 14 yaralı

TIR'ın dorsesi otobüsün üzerine kaydı! Şoför kurtarılamadı
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Günün şok iddiası! Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti

Komedi filmi değil, gerçek!