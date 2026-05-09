Haberler

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye karşı 3-0'lık bir sonuçla mağlup oldu. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve Brown kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Musaba'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fred'in şutunda kaleci Bahadır topu çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutunda top direğe çarparak auta gitti.

56. dakikada Kerem'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Brown'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

71. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün pasında arka direkte topla buluşan Fred meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

74. dakikada Jinho Jo'nun, Fred'in ceza sahası içerisindeki müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Erbil, Suat Güz

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Bazoer), Adil Demirbağ ( Dk. 79 Baniya), Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 59 Bjorlo), Deniz Türüç (Dk. 68 Svendsen), Bardhi (Dk. 68 Jinho Jo), Olaigbe, Muleka (Dk. 79 Yasir Subaşı)

Yedekler: Deniz, Diogo Gonçalves Eren Cemali Yağmur, İsmail Esat Buğa

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 66 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 46 Brown), Kante, Guendouzi (Dk. 66 İsmail Yüksek), Musaba (Dk. 74 Oğuz Aydın), Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 80 Asensio)

Yedekler: Tarık Çetin, Skriniar, Kamil Efe Güregen, Sidiki Cherif

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Fred (dk. 13 ve 71), Brown (dk. 56) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Deniz Türüç, Jevtovic (Konyaspor), Fred, Oğuz Aydın (Fenerbahçe) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu!

Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!

Şampiyonluk sonrası ateşi yaktı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! Dev zam geliyor
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Köpeği demir sopayla döverek öldürdü

Bunu yapan insan evladı olamaz!
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Yeniden Refah Partili başkan borç kavgasında öldürüldü

Yeniden Refah Partili başkan sırtından vurularak öldürüldü
1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti