Haberler

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşırken, ilk yarı konuk ekip Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Fred'in 13. dakikada attığı golle öne geçen Fenerbahçe, maçın kontrolünü elinde tutmaya devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bardhi'nin şutu üstten auta gitti.

13. dakikada orta sahada topu kapan Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Talisca topun üzerinden atladı. Topla buluşan Fred topu sürerek ceza sahasına taşıdı. Fred'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Talisca'nın ceza sahasının dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.

45+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fred'in ortasında ceza sahası içerisinde topa bekletmeden vuran Kerem'in şutunu kaleci Bahadır çeldi.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Suat Güz

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Olaigbe, Enis Bardhi, Muleka

Yedekler: Deniz, Yasir, Diogo Gonçalves, Bazoer, JinHo Jo, Baniya, Eren Cemali Yağmur, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen, Morten Bjorlo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Yedekler: Tarık Çetin, Skriniar, Kamil Efe Güregen, Yiğit Efe Demir, Brown, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Asensio, Oğuz Aydın, Sidiki Cherif

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Gol: Fred (dk. 13) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Deniz Türüç (Konyaspor), Fred (Fenerbahçe) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında beşinci gol de geldi! Neler oluyor neler

Beşinci gol geldi! RAMS Park'ta yıllarca unutulmayacak bir maç oluyor
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

Korkulan oldu!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Çalışan annelere müjde: SGK 'analık ödeneği' süresini uzattı

Çalışan annelere müjde! Süre uzadı, maaş arttı
Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket