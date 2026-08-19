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Konyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Konyaspor, Süper Lig 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına İlhan Palut yönetiminde devam etti. Antrenman ısınma, şut ve çift kale maçla tamamlandı. Takım yarın saat 11.00'de tekrar çalışacak.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Şut çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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