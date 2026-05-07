Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesislerinde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma ile başladı. Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Sahada topla oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

