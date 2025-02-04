Konyaspor, Eyüpspor'u 3-1 Mağlup Etti
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. İkinci yarıda Melih Bostan ve Ndao'nun golleriyle üstünlüğü sağlamlaştıran Konyaspor, Mame Thiam'ın golüyle Eyüpspor'a sadece bir gol atma fırsatı verdi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Konyaspor sahasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza alanında defansın hatasında topla buluşan Melih Bostan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
52. dakikada Tayfur'un sol kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Halil'in vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.
78. dakikada Thiam'ın pasında ceza alanında topla buluşan Emre Mor'un şutunda kaleci Deniz başarılı oldu.
85. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa kafayı vuran Thiam meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
86. dakikada Thiam'ın yerden sert şutunda kaleci Deniz topu kornere çeldi.
90+7. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Pedrinho kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Muhammed ayaklarıyla topu çeldi. Keyta ayak koyarak topu kazandı ve pasını Ndao'ya aktardı. Ndao'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Hakemler: Gürcan Hasova, Sabri Öğe, Mehmet Dura
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Calusic (Bazoer dk. 64), Abdurrahman Üresin (Utku Eriş dk. 64), Yasir Subaşı (Guilherme dk. 82), Oğulcan Ülgün (Ndao dk. 64), Prip, Aleksic, Melih Bostan (Pedrinho dk. 69), Keyta, Umut Nayir
Yedekler: Slowik, Adil Demirbağ, Tunahan Taşçı, Mehmet Güneş, Kramer
Teknik Direktör: Recep Uçar
Eyüpspor: Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz (Robin Yalçın dk. 64), Luccas Claro, Umut Meraş, Stepanenko (Umut Bozok dk. 74), Halil Akbunar (Emre Mor dk. 64), Caner Erkin (Tayfur Bingol dk. 46), Yalçın Kayan, Prince Ampem, Mame Thiam
Yedekler: Berke Özer, Erdem Gökçe, Emre Akbaba, Ruben Vezo, Hüseyin Maldar, Hamza Akman
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Aleksic (dk. 45+2), Melih Bostan (dk. 48), Ndao (dk. 90+7) (Konyaspor), Mame Thiam (dk. 85) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Abdurrahman Üresin, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Deniz Ertaş, Keyta (Konyaspor), Prince Ampem, Emre Mor (Eyüpspor) - KONYA