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Konyaspor, Erzurumspor FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Erzurumspor FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve 5'e 2 ile başlayıp, çabukluk-çeviklik ve taktik çalışmayla sona erdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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