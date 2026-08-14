Konyaspor, Enis Destan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Westerlo'da forma giyen Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Westerlo'da forma giyen Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre stadyumda bulunan Konyaspor Müzesi'ndeki imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz katıldı.
Altınordu Akademisi'nde futbol hayatına başlayan Enis Destan, Trabzonspor, Warta Poznan, Hull City ve Westerlo'da forma giydi.
Destan, Konyaspor'da 94 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: AA