Konyaspor, Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

Konyaspor, Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Konyaspor, orta saha oyuncusu Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Konyaspor, orta saha oyuncusu Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, " Konyaspor'umuz, 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Muammer Akın katıldı. Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Pavicic, Hırvatistan 1. Ligi takımlarından Rijeka'da forma giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Pavicic, 2021-2022 sezonunda toplam 39 maçta görev alarak 6 gol 4 asist ile oynadı" denildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Konyaspor Spor Haberler

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