Haberler

Konyaspor, Diogo Gonçalves'i renklerine bağladı

Konyaspor, Diogo Gonçalves'i renklerine bağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, 28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gonçalves, yeşil-beyazlı ekipte 17 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, Portekizli kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Diogo Gonçalves'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Benfica Akademi'de futbol hayatına başlayan Gonçalves; Nottingham, Famalico, Kopenhag, Salt Lake ve son olarak MLS Pool forması giydi. Gonçalves, yeşil-beyazlı ekipte 17 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena

Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı