Konyaspor, Antalya kampı hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Antalya Belek'te devam eden devre arası kamp çalışmalarında dördüncü günün ilk antrenmanını tamamladı.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Topla oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek. - KONYA