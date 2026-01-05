Haberler

Konyaspor, Antalya kampı hazırlıklarını sürdürüyor

Güncelleme:
Konyaspor, Antalya Belek'te devre arası kampının dördüncü gününde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, top oyunları ve çift kale maç yapıldı. Takım, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Konyaspor, Antalya Belek'te devam eden devre arası kamp çalışmalarında dördüncü günün ilk antrenmanını tamamladı.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Topla oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
