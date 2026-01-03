Konyaspor, Deniz Türüç ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 32 yaşındaki kanat oyuncusu Deniz Türüç ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Deniz Türüç'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Twente alt yapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir formaları giyen Deniz Türüç, A Milli Takımda 12 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Deniz Türüç, Konyaspor'da 9 numaralı formayı giyecek. - KONYA