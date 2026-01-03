Haberler

Konyaspor, Deniz Türüç ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, Deniz Türüç ile sözleşme imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla 32 yaşındaki kanat oyuncusu Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp yetkilileri hazır bulundu ve oyuncuya başarılar dilendi.

Konyaspor, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 32 yaşındaki kanat oyuncusu Deniz Türüç ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Deniz Türüç'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Twente alt yapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir formaları giyen Deniz Türüç, A Milli Takımda 12 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Deniz Türüç, Konyaspor'da 9 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek