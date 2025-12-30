Konyaspor'dan üst üste 4 transfer
Transfer dönemine sükseli bir giriş yapan Konyaspor Galatasaray'dan Berkan Kutlu, Trabzonspor'dan Arif Boşluk, RAMS Başakşehir'den Deniz Türüç ve Viking'ten Sander Svendsen ile prensip anlaşmasına vardı.
Çağdaş Atan yönetiminde istediği sonuçları alamayan Konyaspor, ara transfer dönemine sükseli bir başlangıç yaptı.
4 TRANSFER BİRDEN
Konyaspor, ocak ayındaki transfer dönemi için Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Trabzonspor'dan sol bek Arif Boşluk, RAMS Başakşehir'de forma giyen kanat oyuncusu Deniz Türüç ve Norveç'in Viking takımında oynayan on numara Sander Svendsen ile prensipte anlaştı.
RESMİ İMZALAR ATILACAK
Süpe r Lig'in ilk yarısını topladığı 17 puanla 13. sırada tamamlayan Konyaspor, 2 Ocak'ta açılacak ara transfer dönemiyle birlikte bu oyunculara resmi sözleşmeyi imzalatacak. Yeşil-beyazlılar, en az 3 transfer daha yapmayı planlıyor.