Haberler

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Transfer dönemine sükseli bir giriş yapan Konyaspor Galatasaray'dan Berkan Kutlu, Trabzonspor'dan Arif Boşluk, RAMS Başakşehir'den Deniz Türüç ve Viking'ten Sander Svendsen ile prensip anlaşmasına vardı.

  • Konyaspor, Galatasaray'dan Berkan Kutlu, Trabzonspor'dan Arif Boşluk, RAMS Başakşehir'den Deniz Türüç ve Viking'den Sander Svendsen ile prensipte anlaştı.
  • Konyaspor, 2 Ocak'ta açılacak ara transfer dönemiyle bu oyunculara resmi sözleşme imzalatacak.
  • Konyaspor, en az 3 transfer daha yapmayı planlıyor.

Çağdaş Atan yönetiminde istediği sonuçları alamayan Konyaspor, ara transfer dönemine sükseli bir başlangıç yaptı.

4 TRANSFER BİRDEN

Konyaspor, ocak ayındaki transfer dönemi için Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Trabzonspor'dan sol bek Arif Boşluk, RAMS Başakşehir'de forma giyen kanat oyuncusu Deniz Türüç ve Norveç'in Viking takımında oynayan on numara Sander Svendsen ile prensipte anlaştı.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Süpe r Lig'in ilk yarısını topladığı 17 puanla 13. sırada tamamlayan Konyaspor, 2 Ocak'ta açılacak ara transfer dönemiyle birlikte bu oyunculara resmi sözleşmeyi imzalatacak. Yeşil-beyazlılar, en az 3 transfer daha yapmayı planlıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak

Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar! Yılbaşından itibaren geçerli
3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti