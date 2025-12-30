Konyaspor'dan üst üste 4 transfer

Çağdaş Atan yönetiminde istediği sonuçları alamayan Konyaspor, ara transfer dönemine sükseli bir başlangıç yaptı.

4 TRANSFER BİRDEN

Konyaspor, ocak ayındaki transfer dönemi için Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Trabzonspor'dan sol bek Arif Boşluk, RAMS Başakşehir'de forma giyen kanat oyuncusu Deniz Türüç ve Norveç'in Viking takımında oynayan on numara Sander Svendsen ile prensipte anlaştı.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Süpe r Lig'in ilk yarısını topladığı 17 puanla 13. sırada tamamlayan Konyaspor, 2 Ocak'ta açılacak ara transfer dönemiyle birlikte bu oyunculara resmi sözleşmeyi imzalatacak. Yeşil-beyazlılar, en az 3 transfer daha yapmayı planlıyor.