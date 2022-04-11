Konyaspor'dan, Rizespor maçına ilişkin açıklama: "Yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını,... - Haberler

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Konyaspor'dan, Rizespor maçına ilişkin açıklama: "Yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını,...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor'dan, Rizespor maçına ilişkin açıklama: 'Yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını,...

Konyaspor'dan, Rizespor maçına ilişkin açıklama: "Yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz.

Konyaspor'dan, Rizespor maçına ilişkin açıklama: "Yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Merkez Hakem Kurulu, Konyaspor, Rizespor, Gündoğdu, Spor, Haberler

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