Konyaspor'dan, Rizespor maçına ilişkin açıklama: "Yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını,...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor'dan, Rizespor maçına ilişkin açıklama: "Yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz.
Konyaspor'dan, Rizespor maçına ilişkin açıklama: "Yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor