Haberler

Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor Galatasaray maçının bitiminin hemen ardından Hande Yener'in ''Kırmızı'' şarkısını çaldı. ''Sana kırmızı çok yakışıyor'' sözleriyle eğlenen taraftarların renkli anları sosyal medyada hızla yayıldı.

  • TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
  • Konyaspor'un golleri 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81. dakikada Sokol Kramer'den geldi.
  • Maç sonunda Konyaspor'un stadyumda Hande Yener'in 'Kırmızı' şarkısının 'Sana kırmızı çok yakışıyor' nakaratı çaldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

KONYASPOR'DA GOLLER SON BÖLÜMDE GELDİ

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda ev sahibi ekip etkili oldu. Konyaspor'un golleri 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81. dakikada Sokol Kramer'den geldi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken, yeşil-beyazlılar 12 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı ve puanını 23'e yükseltti.

''SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR''

Maçın bitim düdüğünün hemen ardından stadyumda çalan şarkı ise sosyal medyada hızla gündem oldu. Konyaspor'un maç sonunda Hande Yener'in seslendirdiği "Kırmızı" şarkısındaki nakarat kısmı olan "Sana kırmızı çok yakışıyor" sözlerini taraftarlarına sundu. Konyaspor'un galibiyetinin ardından çalan bu şarkı, sosyal medyada hızla yayılırken, taraftarlar arasında birçok kez paylaşıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar

İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar
Ümraniye'de yol verme kavgası silahlı tehdide dönüştü

Neredeyse kan akacaktı! Yol verme kavgasında silah çekti
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı