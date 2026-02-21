Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

KONYASPOR'DA GOLLER SON BÖLÜMDE GELDİ

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda ev sahibi ekip etkili oldu. Konyaspor'un golleri 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81. dakikada Sokol Kramer'den geldi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken, yeşil-beyazlılar 12 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı ve puanını 23'e yükseltti.

''SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR''

Maçın bitim düdüğünün hemen ardından stadyumda çalan şarkı ise sosyal medyada hızla gündem oldu. Konyaspor'un maç sonunda Hande Yener'in seslendirdiği "Kırmızı" şarkısındaki nakarat kısmı olan "Sana kırmızı çok yakışıyor" sözlerini taraftarlarına sundu. Konyaspor'un galibiyetinin ardından çalan bu şarkı, sosyal medyada hızla yayılırken, taraftarlar arasında birçok kez paylaşıldı.