Konyaspor'da Ömer Korkmaz, yeniden başkan seçildi

Olağanüstü seçime giden Trendyol Süper Lig ekibi Konya spor'da mevcut başkan Ömer Korkmaz yeniden başkanlığa seçildi. Seçime tek aday olarak giren Korkmaz, oy birliğiyle tekrar başkanlık görevine getirildi.

ÖMER KORKMAZ'IN LİSTESİ

Konya spor'da ikinci dönemine başlayacak Korkmaz'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor;

Adem Bulut, Muhammet Ali Atasever, Ahmet Ayan, Osman Baharoğlu, Mustafa Başoda, Ali Asker Aksu, Hakan Balcı, Önder Çınar, Ferdi Kabakçı, Yunus Kıraç, Mustafa Damkacı, Mustafa Dutar, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Ali Görgülü, Mahmut Güzel, Halil İbrahim İncer, Nuri Kaymak, Hamdi Parmak, Ali Tınkır, Osman Öztürk ve Alper Sungur

BAŞKAN KORKMAZ'IN İLK SÖZLERİ

Genel kurulda konuşma yapan Korkmaz, göreve geldikleri günden beri kulübü ileri götürmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Ömer Korkmaz, sponsorluk anlaşmalarıyla kulübün gelirini artırmayı amaçladıklarını anlatarak, "Stadyumumuzda kapasitemizi geliştirdik. Kulübümüze maddi kaynak oluşturmak adına batı alt VIP bölümünü açtık. Kulüp tarihinin en fazla kombine satılan dönemlerinden birini geride bıraktık. İstişare ve ortak akıl prensibinden vazgeçmedik. Bunu sürdüreceğiz. Altyapıya önem verdik. Farklı alanlarda yatırımlar gerçekleştirdik. Geleceğin, futbol akademisinde olduğunu biliyoruz. Çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü tesisimiz yakın zamanda hizmete alınacak. Yeni dönemde A takım ve akademi bir arada olacak" diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Delegelerden gelen transfere ilişkin soruya Korkmaz, oyuncuların maaşı ödenmeden transfer yapmayacaklarını aktardı. Genel kurul sürecinde yönetici bulmakta zorlandıklarını anlatan Korkmaz, "Genel kurulda dört yöneticimizi değiştirebildik. 'Yorgun hisseden arkadaşlarımız ayrılsın' dedik. Bu defa da yönetim kuruluna 4'ten fazla yönetici bulamadık. Yönetime girmek için çok büyük rakamlar istemedik ama o parayı emanet verecek kişileri toplayamadık" dedi.

KONYASPOR'UN BORCU 850 MİLYON LİRA

Konya spor'da ikinci kez başkan seçilen Ömer Korkmaz, kulübünün borcunun 850 milyon lira civarında olduğunu açıkladı. Yeşil-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 20 puan toplayarak kendisine 14. sırada yer buldu.

MOURINHO İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Öte yandan Konya spor'un başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile polemik yaşamıştı. Korkmaz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada penaltılarının ve rakiplerine verilmesi gereken kartların olduğunu belirterek hakem yönetimi eleştirmiş ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşananlar kendilerini olumsuz etkilediklerine vurgu yapmış. Mourinho da basın toplantısında Korkmaz'ı hedef alarak futbolu daha iyi bilmesi gerektiğini söylemişti.

Tecrübeli teknik adama yanıt veren Ömer Korkmaz ise "Bizim ülke olarak Jose Mourinho'dan beklentilerimiz gelip sokak ağzı ile konuşması değil. Tabii ki bizler futbolu onlar kadar bilmiyoruz. Tüm spor kamyonunun birleştiği bir konu var ki Konyaspor'un hakkının gasp edildiği. Futbolu onun kadar bilmiyorum ama camiam için her türlü konuşmayı, her türlü sahiplenmeyi yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.