Konyaspor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 23. haftadan ertelenen maçta Fenerbahçe ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor'da 3 futbolcu, bu mücadelede forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig'de 23. haftadan ertelenen maçta Fenerbahçe ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor'da 3 futbolcu, bu mücadelede forma giyemeyecek. Konyaspor'un sosyal medya hesabından açıklamalarına yer verilen kulüp doktoru Gökhan Özhan, kaleci İbrahim Sehic ile hücum oyuncuları Muhammet Demir ve Uche Ikpeazu'nun sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadığını kaydetti. Tedavi ve bireysel antrenmanları devam eden futbolcuların gelecek hafta takımla çalışmaya başlamalarının planlandığı aktarıldı. Fenerbahçe ile Arabam.com Konyaspor, bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kaynak: AA / Spor Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

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