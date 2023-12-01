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Konyaspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazır

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenmanlarla takım formda bir şekilde maça hazırlandı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. İdman, çabukluk çalışması ile son buldu.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 13.30'da Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Hakan Keleş Konyaspor Spor Haberler

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