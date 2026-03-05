İlhan Palut: "Mücadele gücü yüksek bir maç oldu"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Eyüpspor ile mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Konyaspor, deplasmanda mücadele ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla 12 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Buraya gelirken çeyrek final garantiydi. Seri başı olmak, iç sahada oynamak adına önemliydi. İki takım da rotasyonlu kadrolarla sahaya çıktı. Lig maçımızı pazar günü oynayacağız. Bazı oyuncularımızı korumak istedik. Bugüne kadar görme fırsatını bulamadığımız oyuncuları görmek istedik. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Defansif anlamda memnun. Gol yemeden maçı tamamladık. Ofansif olarak son pasları daha dikkatli kullanabilirdik. Günün önemli kısmı kazanmaktı, başardık. Ligdeki durumumuz malum. Yarın hafta sonu oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı