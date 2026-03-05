Haberler

İlhan Palut: "Mücadele gücü yüksek bir maç oldu"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Teknik Direktör İlhan Palut, takımın mücadele gücünden memnun olduğunu belirtti.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Eyüpspor ile mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Konyaspor, deplasmanda mücadele ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla 12 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Buraya gelirken çeyrek final garantiydi. Seri başı olmak, iç sahada oynamak adına önemliydi. İki takım da rotasyonlu kadrolarla sahaya çıktı. Lig maçımızı pazar günü oynayacağız. Bazı oyuncularımızı korumak istedik. Bugüne kadar görme fırsatını bulamadığımız oyuncuları görmek istedik. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Defansif anlamda memnun. Gol yemeden maçı tamamladık. Ofansif olarak son pasları daha dikkatli kullanabilirdik. Günün önemli kısmı kazanmaktı, başardık. Ligdeki durumumuz malum. Yarın hafta sonu oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular

Ülkenin her şeyi olan gökdelenleri böyle savundular
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi