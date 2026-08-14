Konyaspor Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeni transfer Enis Destan ise takımla ilk antrenmanına çıktı.

Ligin ilk haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı