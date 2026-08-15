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Konyaspor 0-1 Çaykur Rizespor: Laçi Penaltıyla Galibiyeti Getirdi

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Hasan DÖNMEZ/KONYA, STAT: Medaş Konya Büyükşehir StadyumuHAKEMLER: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert BulutKONYASPOR: Bahadır Güngördü (Dk. 67 Deniz Ertaş), Andzouana, Awaziem, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Deniz Türüç (Dk. 67 Blaz Kramer), Melih İbrahimoğlu (Dk.

Hasan DÖNMEZ/KONYA,

STAT: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

HAKEMLER: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut

KONYASPOR: Bahadır Güngördü (Dk. 67 Deniz Ertaş), Andzouana, Awaziem, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Deniz Türüç (Dk. 67 Blaz Kramer), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Enis Bardhi), Gonçalves (Dk. 67 Jevtovic), Colley (Dk. 60 Emir Bars), Muleka

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Laçi, Taylan Antalyalı, Mebude (Dk. 73 Faye), Varesanovic (Dk. 68 Olawoyin), Ahmed Kutucu (Dk. 83 Emrecan Bulut), Sowe

GOL: 90+7 (P) Laçi (Çaykur Rizespor )

SARI KARTLAR: Awaziem ( Konyaspor ), Laçi, Mebude, Sowe, Mithat (Çaykur Rizespor )

Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Gonçalves'in şutu kalecide kaldı.

10'uncu dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mebude'nin şutunu kaleci uzaklaştırdı.

28'inci dakikada ceza sahasına giren Andzouana'nın topuk pasında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutu üst direkten oyun alanına döndü.

50'nci dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci uzaklaştırdı.

90+3'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Emrecan Bulut'un yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+7'nci dakikada penaltı atışını kullanan Laçi, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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