Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti - Haberler

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Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti

AA - Basir Gülüm - Spor
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Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Portekiz'in 2. Lig takımlarından Farense'de forma giyen Portekizli oyuncu Bruno Paz'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Portekiz'in 2. Lig takımlarından Farense'de forma giyen Portekizli oyuncu Bruno Paz'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre merkez orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Paz için İstanbul'da düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Oğuz da yer aldı.

Oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildiği belirtildi.

AA / Basir Gülüm - Spor

Spor Toto Süper Lig, Bruno Paz, Konyaspor, Portekiz, Spor, Haberler

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