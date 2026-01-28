Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına Kayacık Tesislerinde devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki çalışmada, ısınmanın ardından taktik çalışmalar yapıldı.
Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 14.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor