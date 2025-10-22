Haberler

Konyaspor, Beşiktaş'a 2-0 Mağlup

Güncelleme:
TFF Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenildi. Beşiktaş'ın gollerini Ndidi ve Abraham kaydetti.

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer(Dk. 90 Mücahit) Guilherme, JinHo Jo (Dk. 78 Stefanescu), Melih İbrahimoğlu (Dk.65 Tunahan), Pedrinho (Dk. 78 Melih Bostan), Bardhi, Muleka (Dk. 90 Kaan), Umut Nayir

BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica(Dk 90 Svensson), Rafa Silva (Dk.57 Salih), Devrim (Dk. 57 Mustafa ), Abraham (Dk.90+4 Jurasek)

GOLLER: Dk.21 Ndidi, Dk.73 Abraham ( Beşiktaş )

SARI KARTLAR: Muleka(TÜMOSAN Konyaspor ), Mustafa, Ersin, Salih ( Beşiktaş )

TFF Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

2'nci dakikada sol kanttan Pedrinho'nun ortasında ceza sahasında Muleka'nın topuk vuruşu üstten auta çıktı.

21'inci dakikada Beşiktaş, Ndidi ile golle buluştu. Orkun'un soldan kullanılan köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Ndidi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

37'nci dakikada JinHo Jo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında Umut Nayir'in şutunda kaleci Ersin topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

64'üncü dakikada Pedrinho'nun ceza sahası yayından şutunda top üstten auta çıktı.

73'üncü dakikada Beşiktaş, skoru 2'ye yükseltti. Rashica'nın, uzun pasında Abraham'a aşan topu kaleci Deniz, ceza sahası çizgisinde kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Deniz'in kaçırdığı topu takip eden Abraham, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

80'inci dakikada Bardhi'nin ceza sahası solundan şutunda top sağ direkten az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

