Konyaspor, Bate Borisov'u 2-0 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Konyaspor, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Bate Borisov'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

KONYASPOR, BATE BORISOV'U 5'LEDİ

Karşılaşma boyunca hakimiyeti elinde tutan Konyaspor 37. dakikada Rahmanovic ve 43. dakikada Calvo'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan temsilcimiz toplamda 5-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırdı.

RAKİP KOPER YA DA VADUZ OLACAK

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.