Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Konyaspor Basketbol, sahasında Samsunspor'u 91-74 yenerek seride 2-1 öne geçti. Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Konyaspor Basketbol, sahasında Samsunspor'u 91-74 yenerek seride 2-1 öne geçti. Salon: Selçuklu Belediyesi Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Önder Yılmaz xx, İsmail Binbir xx Konyaspor Basketbol: Matthew Morgan xxx 39, Tayfun Erülkü xx 8, Derek Ogbeide xxx 12, Azizcan Özdemir x 2, Umut Geçen x 4, Can Özcan xx 10, Mehmet Özdoğan xx 11, Can Altıntığ x 3, Cengiz Aydın Ergen x 2, Hazer Avcı x, Mert Konuk x, Hamza Alptuğ Baştuğ x Başantrenör: Engin Gençoğlu Samsunspor: Gökhan Aydın xx 5, İzzet Türkyılmaz xx 9, Mert Ali Sert x 4, Burak Eşlik xx 8, James Fraizer xx 11, Utku Saralolğlu x 2, Mert Gizir xx 9, Ercan Bayrak xx 14, Jalone Friday xx 10, Ege Yaşar x 2, Göktuğ Baş x Başantrenör: İlker Salman 1. Periyot: 21-20 (Konyaspor Basketbol lehine) Devre: 48-41 (Konyaspor Basketbol lehine) 3. Periyot: 67-63 (Konyaspor Basketbol lehine) (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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