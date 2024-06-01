Üye Girişi
Haberler

Konyaspor Başkanı: Yönetim Kurulu Olarak Göreve Devam Ediyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de yollarına devam edecekleri için mutlu olduklarını belirterek, "Yönetim kurulu olarak göreve devam etme kararı aldık. Herhangi bir teknik direktör arayışında değiliz" dedi. Konyaspor yönetimi 2023-2024 sezonu değerlendirmek ve gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulunmak için basın mensupları ile buluştu.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de yollarına devam edecekleri için mutlu olduklarını belirterek, "Yönetim kurulu olarak göreve devam etme kararı aldık. Herhangi bir teknik direktör arayışında değiliz" dedi.

Konyaspor yönetimi 2023-2024 sezonu değerlendirmek ve gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulunmak için basın mensupları ile buluştu. Kötü giden sezonun ardından ligde kaldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Hep birlikte ligde zor bir sezonu geride bıraktık. Ama çok şükür bir aradayız. Süper Lig'de yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 6 ay kadar yönetim sürecimiz oldu. Bu 6 ay bizim için çok zor geçti. Sonucunda çok şükür bir şekilde ligde yolumuza devam ediyoruz. Yönetim kurulu olarak göreve devam etme kararı aldık. Herhangi bir teknik direktör arayışında değiliz" dedi.

"Borcumuz 1 milyar 50 milyon civarındadır"

Kulübün, göreve geldiklerindeki borcu ile şimdiki borcu hakkında konuşan Başkan Korkmaz, "27 Kasım tarihinde biz göreve geldiğimizde borcumuz yaklaşık 830 milyon lira civarındaydı. Şimdi de 1 milyar 50 milyon civarındadır. Cari borçlarda bile kulübün borcu var. Konyaspor'un borç yapısıyla önünde birikmiş dağ gibi bir sorun var" şeklinde konuştu.

"Biz bu yasağı kaldıracağız"

FIFA'dan aldıkları transfer yasağını en yakın zamanda kaldıracaklarını söyleyen Başkan Korkmaz, Galatasaray maçı öncesinde de yeni bir ceza aldıklarını belirtti. Başkan Korkmaz, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve FIFA'dan almış olduğumuz ekstra cezalar var. Galatasaray maçının öncesinde de bir ceza geldi. Oradan da bir kadro yapılanması cezası aldık. Asıl sorunumuz transfer yasağını kaldıramazsak tüm şartları göz önünde bulundurarak lisanslı oyuncularımız ile sadece sözleşme yapabiliyoruz. Alt yapıdaki oyuncularımız ile lisans bile çıkaramıyoruz. Ama biz bu yasağı kaldıracağız. Devamında o planlama içerisinde kimlerle devam edeceğimize karar vereceğiz" diye konuştu.

"Beklediğimizin aksine bir borç yapısıyla da karşılaştık"

Önceki yönetimde de yer aldıklarını ama yönetime geldiklerini borç anlamında beklediklerinin aksine bir durumla karşılaştıklarını belirten Başkan Korkmaz, "Biz ne kadar Fatih Özgökçen yönetiminde 2-3 aylık bir dönemde yönetici olsak da bizler misafir sanatçı olarak bulunduk aslında. Bugün kulübün borç yapısı, ortamı, şartların ne olduğu hakkında herhangi bir yöneticimiz bilgiye sahip. Oralarda biz biraz sorunlar yaşadık. Tabii beklediğimizin aksine bir borç yapısıyla da karşılaştık" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Ömer Korkmaz Konyaspor Konya Futbol Spor Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Bakmadan Geçme

1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 1 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü? Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu! 1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Haziran tarihi hangi burç olur? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 1 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 1 Haziran dün gece deprem mi oldu? LGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? LGS sınavı kaç dakika, kaç saat sürecek? İşte 2024 LGS detayları!
1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title