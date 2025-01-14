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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Mourinho'ya olay yanıt

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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki "Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor" sözlerine yanıt verdi. Korkmaz, "Bizim ülke olarak Jose Mourinho'dan beklentilerimiz gelip sokak ağzı ile konuşması değil. Futbolu onun kadar bilmiyorum ama camiam için her türlü konuşmayı yapacağım" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında deplasmanda Konya spor'u 3-2 yenerken, karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu'nun verdiği kararlar yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ömer Korkmaz'ın tepkisini çekti. Mourinho'nun hakkında demeç verdiği Korkmaz, Portekizli teknik adamın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

"SAHADA, VAR ODASINDA HAKEM YOK"

Müsabakada Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Korkmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada "Sahada, VAR odasında hakem yok. Korner olmayan bir pozisyondan gol yiyoruz. Bunlarla nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Oyuncular kendi kararlarını kendileri verse, Fenerbahçeliler kendilerini iki kişi eksik bırakabilirlerdi. Bir Anadolu takımı sahada daha ne kadar mücadele edebilir? Bugün Prip'e atılan dirsek Kadıköy'de Fenerbahçe'nin bir oyuncusuna atılsa o penaltıyı veremeyecek miyiz?" diye konuşmuştu.

MOURINHO'DAN ÖMER KORKMAZ'A: FUTBOLU BİRAZ DAHA İYİ BİLMESİ GEREKİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise düzenlediği basın toplantısında Ömer Korkmaz'ın hakemlere yönelik eleştirisinin sorulması üzerine, "Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önce o pozisyonun başında Tadic'e yapılan bir faul vardı. Dolayısıyla bizim lehimize frikik olması gerekiyordu. Bir penaltı olmaması gerekiyordu.Hakem hakkında şikayet ettiyse kendisi yanılıyor. Çünkü hafta boyunca, 'Beraberlik için dua etmemiz gerekiyor, bir puan bizim için iyi olur.' demişti ama bugün takımı sıfır puan aldı. Dolayısıyla kendi hakkında şikayet etmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.,

"ÜLKE OLARAK MOURINHO'DAN BEKLENTİMİZ SOKAK AĞZI DEĞİL"

Başkan Korkmaz'dan Mourinho'nun bu sözlerine yanıt geldi. Radya spor'a konuşan Korkmaz, "Bizim ülke olarak Jose Mourinho'dan beklentilerimiz gelip sokak ağzı ile konuşması değil. Tabii ki bizler futbolu onlar kadar bilmiyoruz. Tüm spor kamyonunun birleştiği bir konu var ki Konyaspor'un hakkının gasp edildiği. Futbolu onun kadar bilmiyorum ama camiam için her türlü konuşmayı, her türlü sahiplenmeyi yapacağım" sözleriyle Portekizli teknik adama yanıt verdi.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Mourinho'ya olay yanıt
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Mourinho dnda sallar @m biti

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