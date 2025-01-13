Üye Girişi
Haberler
İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak

İsrail askerleri Netanyahu'ya karşı bayrak açtı!
ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı

ABD'deki yangınların ekonomik zararı ülkeyi zora sokacak
Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
Son sözleri bu olmuş! Yaşamına son veren savcı adayı Yalman'ın ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Yaşamına son veren savcı adayının ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 3-2'lik Fenerbahçe yenilgisi sonrası açıklama yaptı. Fenerbahçe'ye değil, hakeme yenildiklerinin altını çizen Korkmaz, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iç çekişmesi, bizi huzursuz etmeye başladı. Galatasaray maçını izlerken 'Aman hakem hatası olmasın, yarın bizim maçta da olur' diyorum. Bu noktaya geldik" ifadeleriyle yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemine tepki gösteren Korkmaz, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki çekişmenin olumsuz etkilerine dikkat çekti.

"FENERBAHÇE'YE DEĞİL, HAKEME YENİLDİK!"

Mücadeleyi değerlendiren Korkmaz, "Burada güzel mücadele vardı. Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil! Her maç daha değerli bundan sonra! Anadolu takımları olarak bu kararlardan tatmin olmak istiyoruz. Anadolu kulüplerinin canı yanıyor. Fenerbahçe'de Kostic'in en az 3 sarı kartı vardı. Dzeko'nun kırmızı kartı vardı. Korner olmayan pozisyondan gol yedik. Bunlarla nereye kadar gideceğiz! Ceza sahasında atılan dirsek Kadıköy'de olsa, penaltı verilmeyecek miydi? Sahada hakem yok, VAR'da hakem yok. Kararları oyuncular verse, Fenerbahçeli futbolcular bile 2 kişiyi atardı. Oyuncularıma gurur duydum, onlara da söyledim. 'Fenerbahçe'ye değil, hakemlere yenildik' dedim" ifadelerini kullandı.

"FENERBABAHÇE-GALATASARAY ÇEKİŞMESİ HUZURSUZ EDİYOR"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki çekişmeden rahatsızlık duyduğunu belirten Korkmaz, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iç çekişmesi, bizi huzursuz etmeye başladı. Galatasaray maçını izlerken 'Aman hakem hatası olmasın, yarın bizim maçta da olur' diyorum. Bu noktaya geldik! Yenildiğimize üzülmedim, durumu gördük. Oyuncularım isyan ediyor, 'Hakkımızı koru' diyorlar ama ben ne yapabilirim? Burada konuşuyorum, biz ne yapabiliriz başka? Başakşehir-Galatasaray maçını kendi maçımız gibi izliyoruz. Aman bir şey olmasın istiyoruz! Konuşmaları mı yasaklanacak, ne olacak bilmiyorum. Türkiye'deki futbol birkaç kulüpten ibaretse, kendi aralarında oynasınlar." dedi.

"1 HAFTA ÖNCEDEN BASKI ALTINA ALIYORLAR"

Başkan Korkmaz ayrıca, "Türk hakemleri baskıyı hissetmezlerse, iyi maç yönetirler. Bir hafta önceden rakipleri, hakemleri baskı altına alıyorlar." sözlerini sarf etti.

KONYASPOR'DAN OLAY PAYLAŞIM

Öte yandan Konyaspor, karşılaşmanın bitiş düdüğün hemen ardından müsabakada hakem kararlarına tepki gösterdi. Yeşil-beyazlılar, maç biter bitmez Direnç Tonusluoğlu ve VAR hakemi Sarper Barış Saka için paylaşımda bulundu. Konyaspor'un paylaşımında, "Tüm VARlığıyla DİRENÇ gösterdi" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi tepki

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi tepki
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
img

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
img

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıA. Erol:

feneri koruyan bir yapı var... kötü oynadığı için yapı da kurtaramıyor onları!

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Helal olsun doğru söylüyor Tarihi bir açıklama Bütün hakem Camiyası şu adamı dinleyin belki yüzünüz kızarır.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

futbol bana göre spor değildir.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET K.:

Ne var geçen de Göztepe başakşehir GS için şikâyetçi oldular birazda biz kolanalim

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu

Mert Demir para karşılığı ilişki iddiası sonrası ilk kez konuştu
Hemen yanıt geldi: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak Fenerbahçe paylaşımı
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 14 Ocak Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 14 Ocak Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 14 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? 14 Ocak Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Tarotta 10. kart ne anlama gelir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Salı Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Tarotta 1. kart ne anlama gelir? Kırklareli okullar tatil mi 14 Ocak Salı (KIRKLARELİ VALİLİĞİ SON DAKİKA)!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.