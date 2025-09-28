Haberler

Konyaspor, Başakşehir'i 2-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, Rams Başakşehir ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Goller Ndao ve Opoku'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, sahasında Rams Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Ba'nın geri pasında Muhammet Şengezer topu ayağının altından kaçırdı. Şengezer, kaleye doğru giden meşin yuvarlağı son anda taca gönderdi.

16. dakikada Andzouana'nın sağ kanattan ortasında top savunmadan sekerek Muleka'da kaldı. Muleka'nın ceza sahasının içerisinde mücadelesinde rakip savunmanın dokunduğu top Ndao'nun önünde kalırken, Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Andzouana'nın pasında arka direkte Muleka'nın şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı çeldi.

45+1. dakikada sol kanatta Enis Bardhi'nin pasında topla buluşan Muleka'nın çalımlarla ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak Opoku'ya çarparak ağlara gitti. 2-0

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Selim Şenöz

Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Enis Bardhi, Guilherme Sitya, Alassane Ndao, Jevtovic, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Jackson Muleka, Melih İbrahimoğlu

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Marius Stefanescu, Pedrinho, Josip Calusic, Morten Bjorlo, Melih Bostan, Jinho Jo, Kaan Ayazı

Teknik Direktör: Recep Uçar

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Ba, Jerome Opoku, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Amine Harit, Brnic, Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Nuno da Costa, Fayzullayev, Hamza Güreler, Kaluzinski, Umut Güneş, Deniz Türüç, Bertuğ Yıldırım, Ömer Ali Şahiner

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Ndao (dk. 16), Opoku (dk. 45+1 k.k.) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
