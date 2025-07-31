Konyaspor Avusturya Kampını Tamamlıyor
Konyaspor, Avusturya'daki üçüncü etap kampının son antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar liderliğinde yapılan antrenmanda, özel maçta forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Takım, kampı Grazer AK ile oynayacağı maçla sonlandıracak.
Konyaspor, 21 Temmuz Pazartesi günü başladığı Avusturya'daki üçüncü etap kampında son antrenmanını yaptı.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda; Khorfakkan FC ile oynanan özel maçta ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Koşu ve ısınma ile başlayan antrenman, iki grupta oynanan 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, Avusturya kampını TSİ 19.00'da oynayacağı Grazer AK maçı ile tamamlayacak. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor