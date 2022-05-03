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Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Basir Gülüm - Spor
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Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan egzersizlerle başladı.

Sahada pas ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman, 5'e 2 oyun ile sona erdi.

AA / Basir Gülüm - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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