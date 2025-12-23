Haberler

Konyaspor, Antalyaspor karşısında tek golle güldü

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Konyaspor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, gruplara 3 puanla start verdi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL TUNAHAN TAŞÇI'DAN

Ev sahibi ekibi Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 21. dakikada 23 yaşındaki golcü oyuncu Tunahan Taşçı kaydetti.

GRUPLARA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, gruplara 3 puanla başladı. Konuk ekip Antalyaspor, sahadan puansız ayrıldı. Grubun bir sonraki maçında Konyaspor, 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

