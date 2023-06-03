Konyaspor and Fatih Karagümrük Draw 1-1 in Super Lig Match
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Konyaspor and Fatih Karagümrük drew 1-1 in the 37th week of the Spor Toto Super Lig. Moreno scored for Konyaspor in the 39th minute, while Diagne scored for Fatih Karagümrük in the 45+3 minute.
STAT: Medaş Konya BüyükşehirHAKEMLER: Yasin Kol, Selahattin Altay, Gökhan BarcınKONYASPOR: Sehic - Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner (Dk. 74 Oğulcan), Bouchalakis (Dk.6 Bruno Paz), Moreno (Dk.63 Mahir Emreli), Pozuelo (Dk.74 Muric), Michalak, DioufFATİH KARAGÜMRÜK: Viviano – Biraschi, Baniya, Rodrigues, Levent Mercan, Feghouli (Dk.83 Adnan Uğur), Lawrence (Dk.46 Shukurov) Magomed, Saba, Kerim Frei (Dk.66 Colley), Diagne (Dk.89 Kazım)GOLLER: Dk.39 Moreno ( Konyaspor ), Dk.45+3 Diagne ( Fatih Karagümrük )SARI KARTLAR: Pozuelo, Calvo, Oğulcan, ( Konyaspor ) Rodrigues ( Fatih Karagümrük )Spor Toto Süper Lig'in 37'inci haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. 22'nci dakikada Moreno'nun ara pasıyla ceza alanına giren Diouf'un şutunu kaleci Viviano uzaklaştırdı.35'inci dakikada Biraschi'nin ceza alanı sağ çaprazından ortasında topa yükselen Diagne'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.39'uncu dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu göğsüyle karşılayan Moreno'nun şutu ağlarla buluştu: 1-045+3'üncü dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza alanına giren Diagne'nin şutu ağlarla buluştu: 1-1.58'inci dakikada Kerim Frei'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Diagne'nin vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.72'nci dakikada ceza alanına sokulan Ozdoev'in şutunda Adil'e çarpan top direkten kornere çıktı.Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.- Konya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Spor