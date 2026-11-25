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Konyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Bitiricilik ile devam eden antrenman, çift kale ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı