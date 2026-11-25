Konyaspor, Alanyaspor deplasmanı öncesi çift kale maçla hazırlığını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Konyaspor, Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü. İlhan Palut yönetimindeki antrenman ısınma, bitiricilik ve çift kale çalışmasıyla tamamlandı; hazırlık yarın saat 11.30'daki antrenmanla bitecek.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Bitiricilik ile devam eden antrenman, çift kale ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı