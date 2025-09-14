Haberler

Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 Yenildi

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Uchenna Ogundu ve Maestro kaydetti, Konyaspor'un tek golü ise Enis Bardhi'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda  saat 20.00'de başlayan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçı Alanyaspor 2-1 kazandı.

Alanyaspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Uchenna Ogundu ve 79. dakikada Maestro attı. Ev sahibi Konyaspor'un tek golü de 51. dakikada Enis Bardhi'den geldi.

