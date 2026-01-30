Haberler

Konyaspor, Adamo Nagalo'yu kiraladı

Konyaspor, Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu, yeşil-beyazlı formayla sahada mücadele edecek.

Right to Dream Akademi'de futbol hayatına başlayan Nagalo; Danimarka'da Nordsjaelland ve Hollanda'da PSV kulüplerinde forma giydi. Nagalo, 20 kez Burkina Faso Milli Takımı formasını terletti. Nagalo, Konyaspor'da 39 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
