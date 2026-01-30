Konyaspor, Adamo Nagalo'yu kiraladı

Konyaspor, Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 23 yaşındaki savunma oyuncusu Adamo Nagalo'yu kiraladı. Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Adamo Nagalo'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Right to Dream Akademi'de futbol hayatına başlayan Nagalo; Danimarka'da Nordsjaelland ve Hollanda'da PSV kulüplerinde forma giydi. Nagalo, 20 kez Burkina Faso Milli Takımı formasını terletti. Nagalo, Konyaspor'da 39 numaralı formayı giyecek. - KONYA