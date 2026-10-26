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Konyaspor, 30 Ekim'de Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı

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Konyaspor, 30 Ekim'de Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı
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Konyaspor, 30 Ekim Cuma günü Trendyol Süper Lig 10. haftada Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetimindeki antrenman, CORE ısınma ve Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayanların yenileme çalışmasıyla başladı.

Konyaspor, 30 Ekim Cuma günü Galatasaray'ı konuk edeceği Trendyol Süper Lig 10. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda CORE ısınma ağırlık çalışması yapıldı. Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Sahada 5'e 2 ve şut çalışması ile devam eden antrenman, turnuva maçı ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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