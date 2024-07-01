Konyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı. İlk antrenmanda futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla antrenmana başladılar. Yeni transferlerin de yer aldığı antrenman, açma ve germe hareketleriyle sona erdi.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da futbolcular, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, üç gruba ayrılarak dönüşümlü koşunun ardından 8'e 8 oyun oynadı.
Yeni transferler Yusuf Erdoğan, Ufuk Akyol ve Josip Calusic'in de yer aldığı antrenman, açma ve germe hareketleriyle sona erdi.
Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.