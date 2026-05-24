Bileği bükülmeyen milli sporcudan peş peşe 4 birincilik, 1 Avrupa şampiyonluğu

Konya'da güvenlik personeli olarak çalışan 46 yaşındaki Mustafa Altuntaş, bilek güreşi ve atletizmde Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları kazanarak özgüvenini artırdı. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Konya'da güvenlik personeli olarak çalışan Mustafa Altuntaş, son dönemde Masterler Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda gülle, disk ve çekiç atma branşlarında, bilek güreşinde ise Avrupa ve Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği birinciliklerle öz güvenini artırdı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde çalışan 46 yaşındaki Mustafa Altuntaş, 22 yaşındayken kentte düzenlenen bilek güreşi turnuvasında dördüncü olunca dikkatleri üzerine çekti.

O günden sonra bilek güreşi sporuna ilgi duymaya başlayan Altuntaş, katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti.

Yeni şampiyonluklar hedefleyen Altuntaş, 6-11 Nisan'da Yalova'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Altuntaş, İzmir'de 2 Mayıs'ta düzenlenen Masterler Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda ise gülle, disk ve çekiç atma branşlarında birincilik elde etti.

Macaristan'da 8-20 Mayıs'ta gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran milli sporcu Altuntaş, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Mustafa Altuntaş, AA muhabirine, son dönemdeki başarılarının hayatı boyunca unutamayacağı bir gurur olduğunu söyledi.

Ailesinin de kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Altuntaş, "Türkiye şampiyonu oldum, milli takıma girmeye hak kazandım. Bu şampiyonluklar gücümün temsili. Asıl hedefim, bu bükülmeyen bileğimi uluslararası arenada yeniden göstermek, Avrupa ve dünyada tekrar zirveye ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Altuntaş, gerçek zaferin, hedefe giden zorlu yolda fırtınalara göğüs germek olduğunu belirterek, önündeki engelleri azmiyle aşacağına hep inandığını dile getirdi.

Şampiyonluğun kendisi için kürsünün en üst basamağına çıkmak değil, Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmak olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Sonunda zirveye ulaştım. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Sırada dünya şampiyonluğu var. Şampiyon olup, yine İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Sporun insanın hayatına kazandırdığı çok sayıda olumlu şeyler olduğuna dikkati çeken Altuntaş, "Spor stresten uzak tutar, mutluluk limanıdır. Gençler sporu hayatlarının merkezine koysun, hiç bırakmasınlar." dedi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
