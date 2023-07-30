Konya Ulusal Düzeyde Önemli Bir Spor Organizasyonuna Ev Sahipliği Yaptı

Konya ulusal düzeyde önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye'nin 26 farklı şehrinden yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Spor Konya Okçuluk Turnuvası'nın sona erdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023 Dünya Spor Başkenti ünvanlını taşıyan Konya'nın yıl içerisinde ulusal ve uluslararası birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesinin "Spor Konya" projesi kapsamında düzenlenen okçuluk turnuvasının da bunlardan birisi olduğunu belirten Altay, "Ülkemizin birçok şehrinden okçulukla ilgilenen sporcular Konya'mızda bir araya geldi. Çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde düzenlenen ve 3 gün boyunca büyük heyecana sahne olan okçuluk turnuvasına katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Amacımız; şehrimizin sadece bir yıl için değil, her daim sporun başkenti olarak anılmasını sağlamak. Bu amaçla bundan sonra da çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı

3 gün süren okçuluk turnuvasının sonunda müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.