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Konya spor haberi | Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı

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Konya spor haberi | Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı

Konya yerel spor haberine göre Konyaspor, 27 yaşındaki forvet Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, 27 yaşındaki forvet Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer ederek forvet hattını güçlendirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Ikpeazu kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İngiltere'nin farklı liglerinde oynayan Ikpeazu, son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 27 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonunda Cardiff ve Middlesbrough takımlarıyla toplamda 35 maça çıktı. Yeni transfer, Konyaspor'da 29 numaralı formayı terletecek. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaspor England Konya Spor Haberler

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