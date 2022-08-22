Konya spor haberi... Arabam.com Konyaspor: 0-4 Spor Haberleri Konya gelişmesine göre STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan (Dk. 60 Kağan), Okan (Dk. 72 Cajic), Mehmet, Duhan (Dk. 46 Ologo), Ali, Muammer (Dk. 72 Emir Kaan), Melih, Jetmir Topalli, Ethemi (Dk. 60 Ebert), İbrahim ARABAM. STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan (Dk. 60 Kağan), Okan (Dk. 72 Cajic), Mehmet, Duhan (Dk. 46 Ologo), Ali, Muammer (Dk. 72 Emir Kaan), Melih, Jetmir Topalli, Ethemi (Dk. 60 Ebert), İbrahim ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Ahmet (Dk 74 Cebrail), Adil, Calvo, Guilherme, Pavicic (Dk. 60 Soner), Hadziahmetovic, Muric (Dk. 66 Michalak, Dk. 79 Uche), Bytyqi, Endri Çekici (Dk. 66 Rahmanovic), Muhammet GOLLER: Dk. 29 Çekici, Dk. 44 Muhammet (P), Dk. 56 Mehmet Yeşil (KK), Dk 69 Guilherme (P) (Arabam.com Konyaspor ) SARI KARTLAR: Adil, Ahmet, Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor ) - Ologo ( İstanbulspor ) Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Arabam.com Konyaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Konyaspor puanını 5'e yükseltirken, İstanbulspor ise ligde henüz puan alamadı. 16'ncı dakika gelişen İstanbulspor atağında Oğuzhan ile verkaç yapan Topalli, Bytyqi'yi geçerek ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı şutta kaleci Sehic topu kornere çeldi. 29'uncu dakikada Konyaspor öne geçti. Ahmet Oğuz'un pasında Çekici'nin sağ çaprazdan kaleye uzak mesafeden sert şutu ağlarla buluştu: 0-1. 34'üncü dakikada Bytyqi'nin aldığı uzun topta kaleci Jensen'i de geçerek çaprazdan boş kaleye çektiği şut direkten oyun alanına geri döndü. 41'inci dakikada İstanbulspor'un kullandığı korner vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Topalli'nin şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi. 44'üncü dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Melih'in ceza sahası içinde Pavicic'e müdahalesi sonrası hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Muhammet'in kullandığı penaltı atışında kaleci ve top ayrı köşelere gitti: 0-2. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 56'ncı dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına girerek kaleye paralel olarak yolladığı topta İstanbulspor savunmasında Mehmet Yeşil'e çarpan top ağlarla buluştu: 0-3. 69'uncu dakikada Ologo'nun Michalak'ı düşürmesi sonucu kazanılan penaltı atışında Guilherme topu filelerle buluşturdu: 0-4. Mücadeleyi Konyaspor deplasmanda 4-0'lık skorla kazandı. - İstanbul Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu İstanbulspor Burak Şeker Konyaspor Esenyurt Spor Haberler

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