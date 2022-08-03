Konya haberi: MKE Ankaragücü, Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü Konya haberleri: MKE Ankaragücülü futbolcuların antrenman yapması ANKARA - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. MKE Ankaragücülü futbolcuların antrenman yapması ANKARA - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Spor AA / Muhammet Fatih Demirci MKE Ankaragücü Konyaspor Spor Haberler

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