Konya haber: Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m'lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın... Konya haberler... Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m'lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m'lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Atletizm Konya Spor Haberler

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