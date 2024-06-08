Konya'da Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Başladı
Konya'da düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı. İlk gün 40 paraşütçü havalandı. Şampiyona, bölgenin turizm potansiyelini tanıtmayı hedefliyor. Yarışma yarın sona erecek ve tüm yamaç paraşütü ve doğa sporları meraklıları davet ediliyor. Şampiyonada 2 paraşütçü başarılı oldu ve enduro motosikletçilerinin gösterisi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.
Konya'da İç Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı.
Karapınar ilçesinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 40 paraşütçü havalandı.
Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın bölgenin turizm potansiyelini tanıtmayı hedeflediğini söyledi.
Etkinliğin yarın protokol günü olduğunu ifade eden Ulutaş, "Yarışma yarın sona erecek. Tüm yamaç paraşütü ve doğa sporları meraklılarını bekliyoruz." dedi.
Şampiyonada darta ayak basan 2 paraşütçü başarılı oldu.
Etkinlikte enduro motosikletçilerinin gösterisi ise izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.