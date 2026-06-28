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Konya'da Granfondo Yol Bisiklet Yarışı başladı

Konya'da Granfondo Yol Bisiklet Yarışı başladı
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2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçilen Konya'da, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla Granfondo Yol Bisiklet Yarışı başladı. İki farklı parkurda düzenlenen yarış, kentin güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyor.

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanına sahip Konya'da, yurt içi ve yurt dışından sporcuların bir araya geldiği Granfondo Yol Bisiklet Yarışı başladı.

Konya'da ilk kez düzenlenen Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın startı, kent merkezindeki Meram Bağları'nda verildi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda sporcu, iki farklı parkurda pedal çevirerek Konya'nın güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Yarış, 62,61 kilometre uzunluğunda ve 439 metre tırmanış içeren kısa parkur ile 94,9 kilometre uzunluğunda ve 1337 metre tırmanış içeren uzun parkur olmak üzere iki farklı parkurda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Melike Keskin
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