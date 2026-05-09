Galatasaraylı taraftarlar 26. şampiyonluğunu kutluyor
Galatasaray'ın Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Konya'da taraftarlar kutlamalara başladı. Merkez Meram ilçesinde toplanan taraftarlar, bayraklar ve meşalelerle sevincini yaşadı, araç konvoyları oluşturarak sokaklarda tezahüratlar eşliğinde kutlamalar yaptı.
Konya'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlamalara başladı.
Merkez Meram ilçesinde bulunan Konya Galatasaraylılar Derneği önünde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle sevincini yaşadı.
Kent merkezinde ve işlek caddelerde sokaklara çıkan taraftarlar da araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.
Kaynak: AA / Melike Keskin