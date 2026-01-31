Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, yarın Konya'da başlayacak

Konya'da düzenlenecek Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, yarın başlayacak.

Avrupa Bisiklet Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda 30 ülkeden 315 elit sporcu yarışacak.

Yarışlar, kadınlar ve erkekler elit kategorilerinde takım takip, takım sprint, eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium disiplinlerinde düzenlenecek ve 5 Şubat'ta sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa, "Konya'da düzenlenecek Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, çok sayıda olimpiyat ve dünya şampiyonunu bir araya getiren, teknik açıdan son derece üst düzey bir organizasyon olacak. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na iki yıl kala gerçekleştirilecek bu şampiyonanın, Avrupa ve dünya genelinde büyük ilgiyle takip edileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin üst düzey organizasyon tecrübesi ve Konya Veledromu'nda bugüne kadar sergilenen performanslar, bu şampiyonanın kalitesini ortaya koyuyor. Bu önemli organizasyonun hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Türkiye Bisiklet Federasyonuna ve federasyon başkanı Sayın Emin Müftüoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Konya Valiliğine ve Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise "Konya Olimpik Veledromu'nda Avrupa'nın en prestijli pist bisikleti organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın en hızlı bisikletçilerini Konya'da izlemek için tüm Konyalı sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.